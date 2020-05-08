Собянин подписал постановление о доплатах медработникам Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах медицинским сотрудникам, которые работают с пациентами, заразившимися COVID-19.

Сообщается, что дополнительное материальное поощрение будет выплачиваться:

врачам;

фельдшерам;

медсестрам;

младшему медицинскому персоналу поликлиник;

работникам скорой помощи;

работникам лабораторий.

Размер ежемесячной доплаты будет составлять от 30 тысяч до 70 тысяч рублей.

Коронавирус в Москве

За минувшие сутки в столице число заразившихся коронавирусом увеличилось на 5 846 человек. Общее количество зараженных составляет 98 522. Большинство заболевших — это пациенты младше 65 лет.

Всего в России за сутки было выявлено 10 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С момента начала эпидемии зарегистрировано 187 859 случаев инфицирования. Новые зараженные коронавирусом выявлены в 83 российских регионах. Большинство заболевших — это жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.