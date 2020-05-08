За сутки число коронавирусных больных в Москве выросло на 5 846 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Общее число инфицированных с начала эпидемии в столице составляет 98 522 человека. Большинство новых пациентов младше 65 лет:
Всего в России за сутки зарегистрировано 10 699 случаев коронавируса. С начала эпидемии выявлено 187 859 случаев инфицирования. Новые больные есть в 83 регионах страны. Больше всего их в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
За минувшие сутки в столице скончался 51 человек, у кого был диагностирован коронавирус. Днем ранее их было 39 человек. За этот же период полностью выздоровели 1032 человека. На сегодняшний день в Москве официально излечившимися считаются 10 259 человек.
Тех, кто смог победить коронавирус, приглашают стать волонтерами. Людям, у которых выработался иммунитет к опасному заболеванию, предстоит ухаживать за теми, кто еще болеет и проходит лечение на дому.
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