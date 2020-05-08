Иммунолог рассказал об особенностях ношения медицинских масок весной

Известно, что в России весной часто бывают дожди с грозами. Из-за сырого воздуха медицинская маска может быстро стать влажной, поэтому иммунолог Владислав Жемчугов рекомендует всегда иметь с собой запасную.

"Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше ее поменять на другую. Не нужно ходить и дышать своими вирусами", — сообщил врач.

Специалисты рекомендует носить с собой 1-2 запасные маски.

Недостаточно просто высушить маску. Ее необходимо прогладить утюгом с отпаривателем. Но это относится к многоразовым маскам.

Академик РАН, иммунолог Виталий Зверев напомнил об опасности тканевых масок.﻿ Это связано с тем, что правильная обработка тканевых защитных масок в домашних условиях практически невозможна, поэтому они часто становятся рассадниками разных инфекций.

Ранее член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко сообщила, что медицинские маски нужно носить только в местах массового скопления людей.