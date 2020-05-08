Британский врач общей практики и диетолог Сара Брюэр рассказала о простых способах, которые помогут снизить давление и предотвратить развитие гипертонии.
"Более 30% сухой массы чайных листьев — это мощные флавоноидные антиоксиданты. Они оказывают положительное действие на такие показатели, как давление, липкость крови и холестерин", — сообщила врач.
Если каждый день пить чашку зеленого чая, то это поможет почти в два раза снизить риск высокого давления, а почти в два раза, а две чашки — на 65%.
Если выпивать до четырех чашек в день, то риск сердечного приступа снизится в два раза, а пять чашек зеленого чая в день помогут снизить риск инсульта.
Врач советуют чашку кофе заменять чашкой чая. Полезен и черный, и зеленый чай.
Но зеленый чай отличается более выраженным действием, чем черный.
Также поможет снизить давление гранатовый сок, так как он содержит калий, играющий важную роль для здоровья сердечно-сосудистой системы организма.
Ранее инженер-титестер Московской чаеразвесочной фабрики Лиана Григорьевна Купалба рассказала о секретах зеленого чая.
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