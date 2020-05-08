Врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил, что в России эпидемия коронавируса может развиваться "без взрывного пика".
По словам специалисты, за последние пять дней прирост числа заболевших в основном связан с количеством людей, которые сдают тест на COVID-19.
"По статистике основных больниц, количество находящихся на стационарном лечении меньше, чем было 2-3 недели назад", — отметил Безносенко.
Врач считает, что число зараженных растет за счет тех, у кого заболевание протекает бессимптомно, и тех, у кого легкая форма заболевания.
По мнению профессора вирусологии Александра Чепурнова, введенные карантинные меры могли сыграть роль в том, что России удалось избежать резкого роста числа больных в начале эпидемии.
Он считает, что первая неделя самоизоляции помогла затормозить распространение эпидемии. Чепурнов считает, что главным моментом будет тот, когда количество выздоровевших людей будет превышать количество заболевших.
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