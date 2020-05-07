Медик дал рекомендации по ношению масок

Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с изданием "Аргументы и факты" отметил, что многие люди неправильно носят медицинские маски — так, например, у многих они оказываются на подбородке.

"Вообще хорошая маска должна иметь алюминиевую полоску-перемычку, которую называют зажимом для носа. Он не позволяет маске сползать и хорошо прижимает ее к носу, чтобы сверху не было прохождения воздуха", — пояснил он.

Также Зайцев посоветовал не трогать маску руками. Перед тем, как ее снять, руки нужно обработать антисептиком.