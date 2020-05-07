Из московских больниц, где проходят лечение коронавирусные больные, за сутки выписано более двух тысяч пациентов, которые выздоровели. А поступило в стационары свыше 1700 больных.
Данные за сутки приводит оперативный штаб.
"Из московских больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек. Такую динамику мы наблюдаем впервые за время эпидемии. И надеемся, что этот положительный тренд продолжится", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Сейчас инфицированные коронавирусом москвичи проходят лечение в 72 отделениях различных отделениях.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы смотреть праздничный салют на День Победы из дома, не выходя на улицу. Кроме того, с 12 мая в городе вводится обязательный масочно-перчаточный режим. Надевать маску и перчатки обязаны все, кто пользуется общественным транспортом.
Также Собянин заявил, что отменять пропускной режим в Москве пока не планируют. По его словам, говорить о снятии ограничений еще рано.
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