Впервые в Москве из больниц выписано больше людей, чем поступило

Из московских больниц, где проходят лечение коронавирусные больные, за сутки выписано более двух тысяч пациентов, которые выздоровели. А поступило в стационары свыше 1700 больных.

Данные за сутки приводит оперативный штаб.

"Из московских больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек. Такую динамику мы наблюдаем впервые за время эпидемии. И надеемся, что этот положительный тренд продолжится", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сейчас инфицированные коронавирусом москвичи проходят лечение в 72 отделениях различных отделениях.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы смотреть праздничный салют на День Победы из дома, не выходя на улицу. Кроме того, с 12 мая в городе вводится обязательный масочно-перчаточный режим. Надевать маску и перчатки обязаны все, кто пользуется общественным транспортом.

Также Собянин заявил, что отменять пропускной режим в Москве пока не планируют. По его словам, говорить о снятии ограничений еще рано.