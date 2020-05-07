Генеральный директор биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов в интервью агентству РИА "Новости" заявил о том, что вакцина SARS-CoV-2 против коронавируса будет работать даже в условиях мутацииинфекции.

"Я бы не сказал, что он (SARS-CoV-2 — Прим. ред.) мутирует таким образом, что старый и новый вирусы становятся непохожими. Кроме этого, в некоторых регионах он меняется, а в некоторых — нет. Усилия всех компаний и организаций сейчас направлены на создание вакцины против неизменяемых частей вируса. Даже если он получит две или три мутации в процессе циркулирования, неизменные части останутся и вакцина будет работать", — сказал Морозов.