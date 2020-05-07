Врач назвал главную особенность коронавирусной инфекции

Доцент лечебного факультета ПМГМУ имени Сеченова Антон Родионов заявил, что самая "страшная" особенность коронавирусной инфекции в отсутствии реально эффективных способов лечения.

"Мы столкнулись с заболеванием, на течение которого практически невозможно повлиять", — сообщил он.

Что касается рекомендуемых антибиотиков, противовирусных и противомалярийных препаратов, то они малоэффективны, сообщил эксперт.

В случае если у пациента дыхательная недостаточность, то ему дают дышать кислородом, но это не лечение.

Пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии подключают к аппаратам ИВЛ.

Что влияет на течение заболевания?

вирусная нагрузка (количество вирусных частиц, которые получил человек);

иммунный ответ;

генетические особенности человека.

Такие средства индивидуальной защиты, как маска и перчатки, помогут уменьшить вирусную нагрузку.

На иммунный ответ и генетические особенности пациента врачи повлиять не могут.

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