Главврач городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича Александр Мясников перечислил основные симптомы, при которых нужно вызвать скорую помощь:
Доктор Мясников отметил, что все эти симптомы могут говорить о заражении коронавирусной инфекцией.
В России на сегодняшний день коронавирус выявлен у 165,9 тыс. человек, жертвами заболевания стали 1,5 тыс. человек, выздоровели 21,3 тыс. человек.
Ранее Александр Мясников заявил, что его разочаровало развитие медицины в нашей стране. Специалист отметил, что уровень зарплат специалистов, оборудование, технологии московских и региональных медучреждений даже невозможно сравнить.
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