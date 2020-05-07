Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Главврач городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича Александр Мясников перечислил основные симптомы, при которых нужно вызвать скорую помощь:

температура выше 38 градусов (если она не снижается после приема жаропонижающих препаратов);

затрудненное дыхание;

обезвоживание, сухость во рту;

концентрированная моча и диарея;

заторможенность и спутанность сознания.

Доктор Мясников отметил, что все эти симптомы могут говорить о заражении коронавирусной инфекцией.

Ситуация с COVID-19 в России

В России на сегодняшний день коронавирус выявлен у 165,9 тыс. человек, жертвами заболевания стали 1,5 тыс. человек, выздоровели 21,3 тыс. человек.

Ранее Александр Мясников заявил, что его разочаровало развитие медицины в нашей стране. Специалист отметил, что уровень зарплат специалистов, оборудование, технологии московских и региональных медучреждений даже невозможно сравнить.