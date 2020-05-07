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Источник Правда.Ру

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Здоровье

Главврач городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича Александр Мясников  перечислил основные симптомы, при которых нужно вызвать скорую помощь:

  • температура выше 38 градусов (если она не снижается после приема жаропонижающих препаратов);
  • затрудненное дыхание;
  • обезвоживание, сухость во рту;
  • концентрированная моча и диарея;
  • заторможенность и спутанность сознания.

Доктор Мясников отметил, что все эти симптомы могут говорить о заражении коронавирусной инфекцией.

Ситуация с COVID-19 в России

В России на сегодняшний день коронавирус выявлен у 165,9 тыс. человек, жертвами заболевания стали 1,5 тыс. человек, выздоровели 21,3 тыс. человек.

Ранее Александр Мясников заявил, что его разочаровало развитие медицины в нашей стране. Специалист отметил, что уровень зарплат специалистов, оборудование, технологии московских и региональных медучреждений даже невозможно сравнить.

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Темы covid-19 коронавирус скорая помощь александр мясников
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