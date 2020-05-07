На Урале около 30 детей госпитализированы с COVID-19.
Всех их разместили в отдельном корпусе Областной детской клинической больницы №1. Медики, которые лечат детей, зараженным коронавирусом, не контактируют с другими детьми.
"ОДКБ №1, согласно приказу министерства здравоохранения Свердловской области от 9 апреля, включена в основной перечень медицинских организаций региона для работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией в случае изменения эпидемиологической ситуации.
На базе педиатрического корпуса больницы организовано 86 коек для пациентов с коронавирусом. В настоящее время треть коек заполнено", — сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.
Ранее губернатор Свердловской области сообщил о том, что из больницы №40 выписали домой маму с сыном, их вылечили от коронавируса.
В обще сложности в регионе коронавирус выявлен у 1353 человек, 212 человек вылечились, жертвами заболевания стали 3 человека.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.