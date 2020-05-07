На Урале около 30 детей госпитализированы с COVID-19

На Урале около 30 детей госпитализированы с COVID-19.

Всех их разместили в отдельном корпусе Областной детской клинической больницы №1. Медики, которые лечат детей, зараженным коронавирусом, не контактируют с другими детьми.

"ОДКБ №1, согласно приказу министерства здравоохранения Свердловской области от 9 апреля, включена в основной перечень медицинских организаций региона для работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией в случае изменения эпидемиологической ситуации. На базе педиатрического корпуса больницы организовано 86 коек для пациентов с коронавирусом. В настоящее время треть коек заполнено", — сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус в Свердловской области

Ранее губернатор Свердловской области сообщил о том, что из больницы №40 выписали домой маму с сыном, их вылечили от коронавируса.

В обще сложности в регионе коронавирус выявлен у 1353 человек, 212 человек вылечились, жертвами заболевания стали 3 человека.