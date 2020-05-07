В Коммунарке около 60% пациентов находятся в тяжелом состоянии

В больнице в Коммунарке находятся на лечении 419 человек. За минувшие сутки было госпитализировано 23 человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

Он написал, что у большинства пациентов диагностирована пневмония, около 50% пациентов получают кислородную поддержку.

У 252 человек выявлен COVID-19. Состояние здоровья 60% пациентов больницы оценивается как тяжелое, 7% — как крайне тяжелое. 33% пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

В отделении реанимации и интенсивной терапии — 58 человек, 34 из них — на ИВЛ, один пациент подключен к ЭКМО.

В общей сложности в Москве почти 86 тысяч зараженных коронавирусом. 8,5 тысячи вылечились, жертвами заболевания стали 800 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечились 769 человек. Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться, сообщает оперативный штаб.