Врач рассказала, как сохранить руки здоровыми после антисептика

Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Анастасия Вережникова рассказала о том, что увлажняющий или питательный крем помогут сохранить руки здоровыми после применения антисептика и частого мытья с мылом.

По словам врача, для того чтобы кожа оставалась в хорошем состоянии, необходимо после каждой процедуры дезинфекции пользоваться увлажняющими и питательными средствами. Это касается и женщин, и мужчин.