Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Анастасия Вережникова рассказала о том, что увлажняющий или питательный крем помогут сохранить руки здоровыми после применения антисептика и частого мытья с мылом.
По словам врача, для того чтобы кожа оставалась в хорошем состоянии, необходимо после каждой процедуры дезинфекции пользоваться увлажняющими и питательными средствами. Это касается и женщин, и мужчин.
"Для этих целей подойдет крем для рук, содержащий в своем составе восстанавливающие защищающие успокаивающие ингредиенты — ланолин, воск, натуральные масла, витамины, глицерин и вазелин", — добавила Вережникова.
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