Самая страшная особенность течения болезни,вызванной коронавирусом - то, что от нее (болезни) нет реально работающего способа лечения.
Об этом рассказал Антон Родионов, кардиолог, работающий в "красной зоне" инфекционного отделения, доцент лечебного факультета ПМГМУ имени Сеченова.
"Я, как кардиолог, могу в обычной,мирной, жизни продлить жизнь почти любому больному. А здесь я - бессилен. На коронавирус повлиять невозможно: те препараты, которые рекомендованы и которые мы используем - антибиотики, противовирусные, противомалярийные - малоэффективны", - говорит врач.
По его словам, дать больному кислород, если появилась дыхательная недостаточность - это не лечение, а облегчение симптома.
"Тяжелых мы интубируем, переводим на ИВЛ, но в этом случае прогноз очень плохой", - признается Родионов.
Как пояснил Антон Родионов, на особенности течения болезни влияют три фактора:
"На второй и третий факторы - иммунную систему и генетические особенности - мы повлиять не можем. А вот на первый - вполне. Все же знают о необходимости соблюдать определенные правила профилактики: маска, социальное дистанцирование и прочее", - говорит врач.
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