Врач "красной зоны" рассказал, почему COVID-19 убивает

Самая страшная особенность течения болезни,вызванной коронавирусом - то, что от нее (болезни) нет реально работающего способа лечения.

Об этом рассказал Антон Родионов, кардиолог, работающий в "красной зоне" инфекционного отделения, доцент лечебного факультета ПМГМУ имени Сеченова.

"Я, как кардиолог, могу в обычной,мирной, жизни продлить жизнь почти любому больному. А здесь я - бессилен. На коронавирус повлиять невозможно: те препараты, которые рекомендованы и которые мы используем - антибиотики, противовирусные, противомалярийные - малоэффективны", - говорит врач.

По его словам, дать больному кислород, если появилась дыхательная недостаточность - это не лечение, а облегчение симптома.

"Тяжелых мы интубируем, переводим на ИВЛ, но в этом случае прогноз очень плохой", - признается Родионов.

Почему болезнь протекает у всех по-разному

Как пояснил Антон Родионов, на особенности течения болезни влияют три фактора:

то, какое количество вирусных частиц получил человек,

то, как собственная иммунная система может справляться с коронавирусом,

генетические особенности человека.