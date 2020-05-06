Эксперт рассказал о том, какие насекомые могут переносить коронавирус

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в комментарии телеканалу "РЕН ТВ" заявил о том, что мухи могут быть разносчиками COVID-19, но комары в этом деле не опасны.

Отвечая на вопрос о возможности заражения через насекомых, специалист рассказал, что мухи могут многое переносить на своих лапках. А вот распространяться через укусы комаров эта инфекция не способна.