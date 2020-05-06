Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в комментарии телеканалу "РЕН ТВ" заявил о том, что мухи могут быть разносчиками COVID-19, но комары в этом деле не опасны.
Отвечая на вопрос о возможности заражения через насекомых, специалист рассказал, что мухи могут многое переносить на своих лапках. А вот распространяться через укусы комаров эта инфекция не способна.
"Он должен попасть в желудок, когда комар сосет кровь у человека, который заражен. Из желудка COVID-19 должен попасть в слюнные железы, чтобы это все передать. Эти вирусы не предназначены для такого переноса", — сказал Альтштейн.
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