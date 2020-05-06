Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о том, что испытания вакцины от COVID-19 дают обнадеживающие результаты.
"По вакцинам… сегодня идут доклинические исследования. Есть несколько платформ, на которых разрабатываются эти вакцины… есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать", — сказал он на заседании комитета Госдумы.
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