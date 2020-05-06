Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что коронавирусная инфекция очень опасна для детей. На своей странице в Twitter он рассказал, что медики в некоторых случаях диагностируют у маленьких пациентов синдром системного воспалительного ответа.
Ранее сообщалось, что у детей коронавирус протекает в легкой форме, но по мере накопления информации об этом заболевании стали выясняться новые детали.
В частности, выяснилось, что коронавирусная инфекция приводит к развитию воспалительных процессов и редких синдромов.
Билл де Блазио призвал сообщать ему обо всех случаях, когда коронавирус находятся у лиц младше 21 года. По словам врачей, при синдроме системного воспалительного ответа у детей часто появляются:
Всего было зарегистрировано 15 таких случаев.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Минздраве назвали препараты от коронавируса для детей. При этом Минздрав подчеркнул, что препаратов, которые дети могли бы принимать в профилактических целях, не существует.
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