Эксперт назвал условие формирования иммунитета к COVID-19

Профессор патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Ершов назвал условия, при которых формируется иммунитет к коронавирусной инфекции.

Эксперт отметил, что стойкий иммунитет к коронавирусу может сформироваться у человека при условии, что заболевание протекало в средней степени тяжести, а сам пациент не принимал большое количество лекарственных препаратов. Все это позволит сформировать переболевшему иммунитет к коронавирусу.

В каких случаях иммунитет не формируется?

Если коронавирусная инфекция протекала у человека в тяжелой форме, иммунитет не формируется. Это связано с тем, что в таких случаях организм все силы тратит на то, чтобы поддерживать жизнь человека. Также если болезнь протекала в легкой форме, организм не воспринимает заражение серьезно и не вырабатывает антитела.

Ранее профессор Виктор Зуев назвал условия победы над пандемией коронавируса. Эксперт сообщил, что должен выработаться коллективный иммунитет, и должна быть эффективная вакцина против коронавирусной инфекции.