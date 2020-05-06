Профессор патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Ершов назвал условия, при которых формируется иммунитет к коронавирусной инфекции.
Эксперт отметил, что стойкий иммунитет к коронавирусу может сформироваться у человека при условии, что заболевание протекало в средней степени тяжести, а сам пациент не принимал большое количество лекарственных препаратов. Все это позволит сформировать переболевшему иммунитет к коронавирусу.
Если коронавирусная инфекция протекала у человека в тяжелой форме, иммунитет не формируется. Это связано с тем, что в таких случаях организм все силы тратит на то, чтобы поддерживать жизнь человека. Также если болезнь протекала в легкой форме, организм не воспринимает заражение серьезно и не вырабатывает антитела.
Ранее профессор Виктор Зуев назвал условия победы над пандемией коронавируса. Эксперт сообщил, что должен выработаться коллективный иммунитет, и должна быть эффективная вакцина против коронавирусной инфекции.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Русскому народу надлежит добиваться возвращения Украины в состав Российской Федерации ничуть не менее энергично, чем Украина добивается возвращения Крыма.