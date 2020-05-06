Известно, что коронавирус может протекать бессимптомно. О том, как можно определить, что человек заразился COVID-19, рассказал советник директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
"Риск заражения коронавирусной инфекцией особенно высок для тех, кто не соблюдает правила гигиены и никак не защищает себя от вируса.
Это граждане, которые находились в контакте с больным человеком, а также те, кто находится в общественных местах без маски, и те, кто общался с вернувшимися из-за рубежа гражданам.
Считать себя заразившимися могут те, у кого поднялась температура, пропали обоняние и вкус", — сообщил эксперт.
Особенно коронавирус опасен для людей, имеющих хронические заболевания органов дыхания или сердечно-сосудистой системы. Также в группу риска входят люди с ожирением.
Нужно помнить о том, что эпидемия не завершится, пока не переболеет наибольшее число людей, или пока у людей не выработается коллективный иммунитет.
Ранее доктор Комаровский заявил, что защититься от COVID-19 поможет респиратор.
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