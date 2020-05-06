Эксперт рассказал, как выявить коронавирус при отсутствии симптомов

Известно, что коронавирус может протекать бессимптомно. О том, как можно определить, что человек заразился COVID-19, рассказал советник директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

"Риск заражения коронавирусной инфекцией особенно высок для тех, кто не соблюдает правила гигиены и никак не защищает себя от вируса. Это граждане, которые находились в контакте с больным человеком, а также те, кто находится в общественных местах без маски, и те, кто общался с вернувшимися из-за рубежа гражданам. Считать себя заразившимися могут те, у кого поднялась температура, пропали обоняние и вкус", — сообщил эксперт.

Особенно коронавирус опасен для людей, имеющих хронические заболевания органов дыхания или сердечно-сосудистой системы. Также в группу риска входят люди с ожирением.

Нужно помнить о том, что эпидемия не завершится, пока не переболеет наибольшее число людей, или пока у людей не выработается коллективный иммунитет.

Ранее доктор Комаровский заявил, что защититься от COVID-19 поможет респиратор.