Эксперты перенесли дату завершения эпидемии COVID-19 в России

Эксперты снова перенесли дату завершения эпидемии коронавирусной инфекции в России.

Ученые из Сингапура прогнозируют окончание эпидемии 24 августа. Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса завершится 12 августа. Потом дату перенесли на 17 августа.

Прогноз меняется в зависимости от ситуации и мер, которые принимаются властями регионов.

В России наблюдается ежедневный прирост числа людей, заразившихся коронавирусом. За последние трое суток число заболевших превысило 10 тысяч человек, что также отразилось на дате завершения эпидемии.

Как строится прогноз?

Для составления прогнозов ученые используют математическую модель распространения коронавирусной инфекции. В ней описана динамика восприимчивым к коронавирусу, зараженным и вылечившимся.

В основе заключений лежит анализ данных по заболеваемости в 131 стране. В нашей стране диагноз "коронавирус" выявлен у более чем 155 тысяч россиян.

В мире, согласно данным ВОЗ, число заразившихся COVID-19 превысило 3,5 миллиона человек.

Ранее был опубликован самый оптимистичный прогноз по завершению пандемии.