Эксперты снова перенесли дату завершения эпидемии коронавирусной инфекции в России.
Ученые из Сингапура прогнозируют окончание эпидемии 24 августа. Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса завершится 12 августа. Потом дату перенесли на 17 августа.
Прогноз меняется в зависимости от ситуации и мер, которые принимаются властями регионов.
В России наблюдается ежедневный прирост числа людей, заразившихся коронавирусом. За последние трое суток число заболевших превысило 10 тысяч человек, что также отразилось на дате завершения эпидемии.
Для составления прогнозов ученые используют математическую модель распространения коронавирусной инфекции. В ней описана динамика восприимчивым к коронавирусу, зараженным и вылечившимся.
В основе заключений лежит анализ данных по заболеваемости в 131 стране. В нашей стране диагноз "коронавирус" выявлен у более чем 155 тысяч россиян.
В мире, согласно данным ВОЗ, число заразившихся COVID-19 превысило 3,5 миллиона человек.
Ранее был опубликован самый оптимистичный прогноз по завершению пандемии.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Русскому народу надлежит добиваться возвращения Украины в состав Российской Федерации ничуть не менее энергично, чем Украина добивается возвращения Крыма.