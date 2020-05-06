В Москве провели миллион тестов на коронавирус

Уже один миллион тестов на коронавирус сделали столичные медики. В Москве увеличили масштабы проверок граждан на COVID-19.

Об этом сообщает оперативный штаб.

"Мы продолжаем активно наращивать объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже 1 миллион таких исследований. Ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Темпы тестирования выросли за последнюю неделю в два раза

Поэтому в Москве растет статистика по количеству заболевших. А вот количество госпитализаций остается на прежнем уровне: большое количество инфицированных переносят коронавирус в легкой форме. По мнению врачей, такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов.

Сейчас тестирование проводят всем москвичам, у которых есть симптомы ОРВИ, у кого диагностирована пневмония, а также тем, кто проживает с коронавирусными больными. Тщательная проверка здоровья проводится среди медиков, полицейских, социальных работников, работников сферы ЖКХ.

Ранее в Минздраве прокомментировали прирост случаев заражения.