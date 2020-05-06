Практикующий врач: приличные люди должны сейчас носить маски

По мере того как правительства разных стран начинают ослаблять ограничения из-за коронавируса, все большее число людей в мире предпочитают носить медицинские маски вне дома.

А вот среди медиков и ученых до сих пор идет дискуссия о том, нужны ли маски вообще и защищают ли они от коронавируса (об этом подробнее читайте в материале на сайте — Прим.ред.).

Чтобы прояснить вопрос раз и навсегда для себя и своих читателей, "Правда.Ру" обратилась к Галине Котовой, практикующему в обычной московской поликлинике врачу-аллергологу.

Маски эффективны, но не для тех, кто пока здоров. Если вы носите маску, чтобы не заразиться, на особый эффект не рассчитывайте. Его нет. Маска нужна, чтобы вы сами никого не заразили. Масочный режим нужен для того, чтобы ослабить циркуляцию вируса. Это санитарная мера. Не более того.

То есть если человек здоров, ему маска не нужна?

Так нельзя сказать, что ему маска не нужна. Потому что масочный режим всю жизнь везде всегда применялся. Например, операционные хирурги все здоровы, но они все в масках. Сейчас никто не может быть абсолютно уверен, что он не носитель коронавируса. Про бессимптомных больных же слышали? Вот и не стоит рисковать, обсеменять, если хотите, окружающих своей микросредой. Мы же живем в цивилизованном обществе и должны думать не только о себе. Это средство гигиены. Ну как, например, зубы чистить. Если вы их будете чистить, это не значит, что они не будут болеть. Но если вы их не будете чистить, то они будут болеть точно.

Интересная аналогия. И, главное, наглядная. Я боялась, что вы скажете, что это не помогает, не нужно, вообще снимите маски.