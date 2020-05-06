Соблюдение самоизоляции вовсе не является 100%-ной гарантией того, что человек не заразится коронавирусом. Даже если основную часть времени кто-то проводит дома, у него все равно есть контакты с внешним миром:
Как свести к минимуму риск "подцепить" COVID-19, рассказал Анатолий Альштейн, вирусолог, доктор медицинских наук.
"Все способы озвучены многократно, надо только ими пользоваться:
- носить маски;
- регулярно мыть руки;
- не приближаться к людям более, чем на 1,5 — 2 метра.
И хотя опять-таки абсолютной гарантии нет, но шансы остаться здоровым все перечисленное повышает в разы", — говорит доктор Альштейн.
По словам вирусолога, сидя дома, COVID-19 можно заразиться через еду или воду, хотя вероятность и ничтожно мала.
"На всякий случай используйте только кипяченую воду, мойте фрукты и овощи, варите, жарьте, запекайте продукты, принесенные из магазина, то есть делайте все, чем обычно защищаетесь от кишечных инфекций", — советует врач.
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