Вирусолог: подцепить коронавирус легко можно и сидя дома

Соблюдение самоизоляции вовсе не является 100%-ной гарантией того, что человек не заразится коронавирусом. Даже если основную часть времени кто-то проводит дома, у него все равно есть контакты с внешним миром:

кто-то из членов семьи продолжает ходить на работу;

иногда нужно выйти, например, в магазин.

Как быть?

Как свести к минимуму риск "подцепить" COVID-19, рассказал Анатолий Альштейн, вирусолог, доктор медицинских наук.

"Все способы озвучены многократно, надо только ими пользоваться: носить маски;

регулярно мыть руки;

не приближаться к людям более, чем на 1,5 — 2 метра. И хотя опять-таки абсолютной гарантии нет, но шансы остаться здоровым все перечисленное повышает в разы", — говорит доктор Альштейн.

Неожиданный источник заразы

По словам вирусолога, сидя дома, COVID-19 можно заразиться через еду или воду, хотя вероятность и ничтожно мала.