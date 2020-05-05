В мире существует несколько страшных инфекций, которые делают человека похожим на зомби из голливудского блокбастера.

Об этом рассказал старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.

"Наиболее подходит для описания зомби болезнь куру, которая является прионной инфекцией. Но эти больные не агрессивные, они просто не могут быть агрессивными. И эта болезнь фиксируется очень редко, потому что там инкубационный период до 30 лет и больше. Это ритуальный каннибализм. Это прионная болезнь. Она похожа на те фильмы жуткие про зомби, где они с улыбкой ходят и пытаются кого-то там съесть", — пояснил медик.