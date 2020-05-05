Главное условие победы над коронавирусом назвали в Минздраве

Победа над коронавирусом нового типа зависит от организационных издержек. Такое мнение высказал главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов.

"Многое зависит не от количества коек, а от грамотного ими управления", — пояснил медик.

По мнению реаниматолога, при оказании помощи заболевшим главное, что необходимо учитывать — это размещение пациентов по степени тяжести.