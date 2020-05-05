Победа над коронавирусом нового типа зависит от организационных издержек. Такое мнение высказал главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов.
"Многое зависит не от количества коек, а от грамотного ими управления", — пояснил медик.
По мнению реаниматолога, при оказании помощи заболевшим главное, что необходимо учитывать — это размещение пациентов по степени тяжести.
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