Доктор Мясников советует не ложиться в больницу с температурой

Главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что люди, у которых есть температура, но они при этом могут самостоятельно ходить, не должны находиться в больнице.

"Никакая эпидемия не лечится на больничных койках. На койках лежат. Если вы можете стоять или сидеть, то в больнице вам делать нечего", - заявил Мясников.

Также врач посоветовал людям, которые вызывают скорую помощь, и им предлагают поехать в больницу, хотя никакой тяжелой ситуации нет (например, только поднялась температура), просто принять парацетомол.

Врач также заявил, что в мире никто не может объяснить, почему в России такой низкий уровень смертности от коронавируса.

"Если посмотреть на Испанию, то там смертность в 100 раз выше, а в США — в 30 раз".

Ранее доктор Мясников высказался о медицине в Москве и регионах. По словам Мясников, в Москве отмечается движение вперед, а если говорить о ситуации в целом по России, то просто "волосы дыбом".