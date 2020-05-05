Ученые предлагают переименовать коронавирус

Итальянские ученые предлагают дать коронавирусу новое название из-за его воздействия на организм человека.

Недавно специалисты из университета Святого Рафаэля в Милане выяснили, что COVID-19 повреждает сосуды и способствует образованию тромбов в легких, мозге и других важных органах человеческого организма. У пациентов часто наблюдают полиорганную недостаточность, которая приводит к смерти.

Поэтому исследователи предложили дать коронавируса новое название, которое бы полностью отражало суть заболевания. Они хотят назвать недуг "микрососудистый COVID-19 сосудов легкого с обструктивным тромбовоспалительным синдромом" или сокращенно "MicroCLOTS".