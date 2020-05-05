В Ростове-на-Дону скончалась одиннадцатая пациентка с коронавирусом

В Ростове-на-Дону скончалась пациентка, зараженная коронавирусной инфекцией. Ей было 68 лет.

Данную информацию предоставил оперативный штаб по коронавирусу в Ростовской области.

Сообщается, что у женщины также были сопутствующие недуги — онкология и хроническое сердечно-сосудистое заболевание.

Врачи отмечают, что пациентка слишком поздно обратилась к медикам за помощью. В общей сложности в Ростовской области на сегодняшний день выявлено 1353 человека, заболевших коронавирусом.

Первой жертвой коронавируса в Ростове-на-Дону стал гражданин Китая, 34-летний врач. Он работал в одной из больниц по контракту.

В Минздраве регионе сообщили, что врач проходил лечение в одном из медицинских учреждений в Ростове-на-Дону.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что заболеваемость коронавирусом в России растет рекордными темпами. Самая тяжелая ситуация по-прежнему в столице: там больше всего и больных, и умерших.