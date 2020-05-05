Глава Калужской области рассказал о лечении детей с COVID-19

Глава региона Владислав Шапша рассказал о том, как в Калужской области проходит лечение детей, заразившихся COVID-19. На данный момент в инфекционной больнице от коронавирусной инфекции лечатся двое детей.

"Дети находятся в больнице с родителями. Коронавирус у них протекает в легкой и средней формах тяжести", — сообщил Шапша.

Также врач рассказал о способах терапии коронавируса, которыми лечат пациентов сейчас и будут лечить в будущем.

Он также отметил, что в стационарах Калужской области есть все необходимые препараты, которые принимают пациенты с коронавирусом — гидроксихлорохин, калетрой, антибиотики.

"В настоящее время проводим работу по обеспечению ими аптек в необходимых количествах. Недавно Минздрав утвердил использование тоцилизумаба и сарилумаба. Сейчас рассматривается вопрос о поставке данных препаратов в регион. Данные препараты применяются только по назначению врача", — заключил врач.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи 6 стран сообщили о странном заболевании у детей на фоне COVID-19.