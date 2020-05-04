В Коми пациентов с COVID-19 начали лечить плазмой крови переболевших

Врачи Республики Коми стали применять в лечении пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, плазму крови ранее переболевших людей, которая содержит антитела для борьбы с вирусом.

"Мы активно используем опыт лечения пациентов, особенно тяжелых, плазмой крови. Пациенты, которые вылечились от COVID-19, имеют в крови активные тельца — антитела, которые убивают вирус, если они попадают в кровь зараженного человека", — сообщил врио главы Коми Владимир Уйба в своем видеообращении к жителям, опубликованном на официальной странице республики в соцсети в "ВКонтакте".

Он также отметил, что многие люди, переболевшие коронавирусом, хотят быть донорами.

Согласно данным главы региона, на 4 мая в Коми выявлено 682 случая заболевания коронавирусом. 2527 человек находятся под наблюдением медиков, 111 человек вылечились, жертвами заболевания стали 7 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что малоимущим в Коми выделят землю для посадки картофеля.