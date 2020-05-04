Даже после снятия карантина у россиян останется навязчивое желание продезинфицировать всё вокруг и себя.
Об этом рассказал доцент Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг.
"Конечно, у людей будут развиваться симптомы навязчивых страхов, боязни заразиться. И истерия, которая существует в СМИ, она для определенных лиц, для определенного типа личностей, является благоприятной почвой для формирования различных симптомов навязчивых состояний, боязни заразиться не только коронавирусом, а вообще какой-либо инфекцией", — пояснил психотерапевт.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.