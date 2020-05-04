К концу эпидемии жители России будут помешаны на чистоте

Даже после снятия карантина у россиян останется навязчивое желание продезинфицировать всё вокруг и себя.

Об этом рассказал доцент Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг.