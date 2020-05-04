Попова: остановить распространение коронавируса невозможно

На текущий момент полностью прекратить передачу коронавируса нового типа среди населения России невозможно.

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её мнению, несмотря на ограничительные меры, общение между россиянами продолжает осуществляться в том или ином виде, что приводит к передаче инфекции.

Попова ответила, что жителям России придется научиться жить в новых условиях и приспособиться к ним.