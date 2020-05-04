Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Андрей Фурсов о "самоизоляции"
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Попова: остановить распространение коронавируса невозможно

Здоровье » Здравоохранение

На текущий момент полностью прекратить передачу коронавируса нового типа среди населения России невозможно.

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её мнению, несмотря на ограничительные меры, общение между россиянами продолжает осуществляться в том или ином виде, что приводит к передаче инфекции.

Попова ответила, что жителям России придется научиться жить в новых условиях и приспособиться к ним.

общение анна попова роспотребнадзор распространение коронавируса
Последние материалы
За прошедшую неделю в России ликвидировали более 700 лесных пожаров
Попова: остановить распространение коронавируса невозможно
Сенатора Даригу Назарбаеву освободили от должности в Казахстане
Богатые жирами продукты снижают умственную активность мозга
Яна Рудковская прокомментировала слухи о серьёзной болезни сына
Иммунолог: антибиотики не уничтожают вирусы
Пять российских клубов вошли в топ-100 по стоимости составов
Более полутысячи москвичей вылечились от COVID-19 за сутки
Владимир Соловьев вспомнил, когда в последний раз дрался
Что нужно есть, чтобы сдать экзамен?
Популярное
Правительство
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.

Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Экономика и бизнес
Валентин Катасонов знает, что пандемию затеяли "хозяева денег"
Василий Амирджанов Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь Василий Амирджанов Любовь Степушова Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой Любовь Степушова Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
"Придется воровать": мигранты рассказали о проблемах карантина
Собчак назвала Навального лжецом
Геям в Лондоне отказано в праве быть донорами плазмы крови
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Митрополит Тихон: Бог допустил эпидемию из любви к людям
Собчак назвала Навального лжецом
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Митрополит Тихон: Бог допустил эпидемию из любви к людям
Помпео: у США есть доказательства китайского происхождения COVID-19
COVID-19 преодолел очередную планку - в мире более 3,5 млн зараженных
Откуда пошли слухи о связи 5g с коронавирусом и чипами
В Британии коронавирус сработал лучше любой антитабачной компании
Андрей Фурсов: "самоизол﻿яция" — насмешка над здравым смыслом
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ