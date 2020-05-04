Богатые жирами продукты снижают умственную активность мозга

Американские ученые провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что большое количество жиров в рационе приводит к подавлению активности мозга.

Так, у людей, которые употребляют жирную пищу, до набора лишних килограммов снижение когнитивных способностей было временным, а когда у человека появлялся лишний вес, то оно приобретало постоянный характер.

Продукты, богатые жирами:

фастфуд;

жареная картошка;

шашлык из свиной шейки;

салаты с майонезом.

плов.

Кроме того, к продуктам, содержащим большое количество жира, относятся сардельки и сосиски, бутерброды с колбасой, маслом или сыром, а также торты и пирожные с масляным кремом.

"Употребление высокожирной пищи приводит к тому, что происходят перебои в поставке мозгу основного элемента питания (глюкозы), поэтому он в течение некоторого времени питается кетоновыми телами, получаемые из жиров. Но так как это очень медленный источник энергии, то мозг человека, которому приходится черпать энергию из кетонов, начинает работать медленнее", — считают эксперты.

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