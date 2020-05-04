"Молчаливая гипоксия" от COVID: что это и почему ставит врачей в тупик

Очередной феномен в течении болезни, вызванной коронавирусом, зафиксирован американскими врачами:

у пациентов, которые не находятся в критическом состоянии, вдруг резко снижается уровень кислорода в крови, что вызывает бессознательное состояние или даже смерть.

Молчаливая гипоксия

Феномен получил название "счастливая гипоксия" (некоторые ученые предпочитают термин "молчаливая") и поставил пред медиками новый вопрос:

как именно вирус атакует легкие и могут ли быть более эффективные способы лечения "легких" пациентов?

"Содержание кислорода в крови здорового человека — не менее 95%. У некоторых пациенто он снижается до 50. Это яркий пример очень ненормальной физиологии, происходящей на наших глазах," — говорит доктор Джонатан Баннард-Смит, консультант в области интенсивной терапии и анестезии в Королевской больнице Манчестера.

Причины возникновения пока неясны

"Мы просто этого не понимаем. Мы не знаем, является ли это причиной повреждения органов, которые мы не в состоянии обнаружить. Мы не понимаем, компенсирует ли это организм", — признается доктор Майк Чарльсворт, анестезиолог из Манчестера.

Как рассказал Чарльсворт, у него имеется личный опыт такого состояния, когда он сам болел коронавирусной пневмонией (лечился дома, так как состояние не было тяжелым):

"У меня была ярко выраженная гипоксия. Я пребывал практически в бреду. Жена заметила, что у меня очень тёмные губы. Я почти уверен, что мой уровень кислорода был низким. И, вероятно, была гипоксия, потому что мой мозг работал не очень хорошо."

Что является сигналом молчаливой гипоксии и что с этим делать

Анестезиологи из лондонской клиники отмечают, что у некоторых пациентов с COVID-19 кровь очень темная и при проверке уровня кислорода, дает показатель, эквивалентный тем, которые наблюдались у людей, акклиматизировавшихся на больших высотах.