Онищенко напомнил о важности правильного ношения медицинских масок

Текущая ситуация с коронавирусом в России требует того, чтобы жители страны правильно носили медицинские маски.

Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его словам, использовать средства защиты необходимо строго по инструкции. Обычную медицинскую маску нужно менять после двух часов использования, а затем правильно утилизировать, чтобы она не становилась источником инфекции.