Текущая ситуация с коронавирусом в России требует того, чтобы жители страны правильно носили медицинские маски.
Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
По его словам, использовать средства защиты необходимо строго по инструкции. Обычную медицинскую маску нужно менять после двух часов использования, а затем правильно утилизировать, чтобы она не становилась источником инфекции.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.