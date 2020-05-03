Мантуров: в России нет дефицита антисептиков и медицинских масок

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в стране нет дефицита антисептиков и медицинских масок.

"В торговой сети на сегодняшнее утро остатки — 20 млн масок. То есть не только в аптеку нужно ходить. В интернет сегодня зайдешь, кликнешь — дефицита масок нет вообще, я уже не говорю про антисептики", — пояснил глава Минпромторга.

По словам Мантурова, в РФ за апрель было произведено 138,5 миллионов различных видов защитных масок. Ещё 100 миллионов масок были доставлены из Китая.