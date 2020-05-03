Создан новый штамм коронавируса, способный поражать мышей

Китайские молекулярные биологи вывели новый штамм коронавируса, который способен поражать мышей.

Ранее исследователи не могли изучать вирус на лабораторных мышах, поскольку они были не подвержены заражению COVID-19. Ученым приходилось использовать для этих целей приматов, а испытания с их участием обходятся значительно дороже.