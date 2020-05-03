Китайские молекулярные биологи вывели новый штамм коронавируса, который способен поражать мышей.
Ранее исследователи не могли изучать вирус на лабораторных мышах, поскольку они были не подвержены заражению COVID-19. Ученым приходилось использовать для этих целей приматов, а испытания с их участием обходятся значительно дороже.
"Модифицированный штамм успешно проник как в легкие, так и в кишечник грызунов, вызвав у них такие же симптомы, как и у зараженных коронавирусом людей", — сообщили китайские ученые.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.