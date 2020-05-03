Больше 50 тысяч россиян заразились коронавирусом за неделю

За прошедшую неделю количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 134,7 тысяч человек. За этот период диагноз COVID-19 был поставлен более 50 тысячам человек.

За сутки 3 мая количество заболевших увеличилось на 10633 человек. Это самый большой суточный показатель. Ровно неделю назад количество заболевших за сутки было на 4 тысячи человек меньше.

В Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса подчеркнули, что темп роста заболеваемости за неделю снизился с 9,5% до 7,5%.