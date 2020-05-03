Названа возможная причина высокой смертности от COVID-19

Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии пришли к выводу, что причиной высокой смертности от коронавируса является недостаток витамина D в организме инфицированных. Результаты их исследований опубликовал портал "Research Square".

"Мы обнаружили значительную связь между уровнем витамина D и числом случаев заболевания COVID-19. Особенно высока связь со смертностью от этой болезни", — говорится в исследовании.

Ученые проверили уровень витамина D у граждан 20-ти стран ЕС, после чего сравнили их со статистикой заболеваемости и смертности от COVID-19. Оказалось, что чем ниже уровень витамина D в организме заболевших, тем выше смертность после инфицирования коронавирусом.