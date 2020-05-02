В будущем в России могут начать выдавать "иммунные паспорта" тем, кто уже переболел коронавирусом.
Однако сейчас эта инициатива не может быть реализована, поскольку иммунитет к коронавирусу до конца не изучен. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Идея, конечно, есть, она хороша сама по себе, но надо понимать, что сегодня, наверное, чуть рано её реализовывать. Мы должны понимать, что и зачем мы делаем. Чтобы понять, насколько долго запись в этом паспорте могла бы быть актуальной, нужно время", — рассказала Попова.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.