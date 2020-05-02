В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"

В будущем в России могут начать выдавать "иммунные паспорта" тем, кто уже переболел коронавирусом.

Однако сейчас эта инициатива не может быть реализована, поскольку иммунитет к коронавирусу до конца не изучен. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.