Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тест на коронавирус может показать точный результат только спустя три дня после заражения.
"Не меньше трех дней, то есть вирус должен попасть в организм, развиться и только после этого на слизистой носа, самый распространённый способ получить материал — это мазок из носа, мы можем его найти, это минимальный срок",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.