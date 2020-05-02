Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тест на коронавирус может показать точный результат только спустя три дня после заражения.

"Не меньше трех дней, то есть вирус должен попасть в организм, развиться и только после этого на слизистой носа, самый распространённый способ получить материал — это мазок из носа, мы можем его найти, это минимальный срок",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".