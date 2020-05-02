Коронавирус у диабетиков протекает особо сложно

Китайские медики изучили статистику протекания коронавируса у людей, больных диабетом.

"Люди с сахарным диабетом 2 типа подвергаются большему риску смертности или тяжелого течения болезни, если они заражаются коронавирусом. Контроль уровня сахара в крови у таких пациентов особенно важен", — утверждают исследователи.

По мнению врачей, больным коронавирусом диабетикам нужно медикаментозно контролировать уровень сахара в крови, чтобы сделать лечение более эффективным.