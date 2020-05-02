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Попова: до марта в России не было коронавируса

Здоровье » Здравоохранение

Многие жители России считают, что уже переболели новым типом коронавируса в начале 2020 года. Однако этого не может быть, поскольку COVID-19 появился на территории нашей страны только в марте.

Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В Российской Федерации тогда коронавируса, вот именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса, тогда в России и Москве не было, это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть у очень небольшой доли от всей популяции", — отметила глава ведомства.

март анна попова коронавирус роспотребнадзор
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