Ситуация с коронавирусом в России развивается по сценарию Европы, а не Китая. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Всего за последние месяц-полтора приехало из-за границы в Россию больше миллиона человек, причем из них москвичей было всего 120 тыс. Из этого миллиона половина практически проехала через Москву и поехала дальше в регионы. На мой взгляд, он уже невозможен, китайский вариант развития событий, мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны, и надо просто бороться, сглаживая пики", — сообщил глава столицы.