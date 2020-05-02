Голландские ученые на основе исследований пришли к выводу, что воздушно-капельный способ заражения коронавирусом — не единственный путь передачи этого заболевания. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, ученые допускают мысль, что передача инфекции может осуществляться так называемым "фекально-оральным путем". Доказательством тому служат тошнота и диарея, наблюдающаяся у некоторых пациентов.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.