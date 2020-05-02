9,6 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в России было зафиксировано 9623 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

По состоянию на 2 мая общее количество инфицированных COVID-19 в РФ составляет 124054 человек.