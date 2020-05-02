За прошедшие сутки в России было зафиксировано 9623 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.
По состоянию на 2 мая общее количество инфицированных COVID-19 в РФ составляет 124054 человек.
"За последние сутки в России подтверждено 9623 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 4488 (46,6%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1793 человека", — сказано в сообщении Оперативного штаба.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.