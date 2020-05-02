Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Россиянам с COVID-19 посоветовали брать в больницу больше гаджетов

Здоровье

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России назвали список вещей, которые стоит взять в больницу россиянам с COVID-19. Об этом пишет "ТАСС".

Так, специалисты советуют собрать все необходимое заранее, поскольку состояние больного коронавирусом может ухудшиться в любой момент. Взять с собой можно ноутбук, электронную книгу, планшет и прочие гаджеты вместе с зарядками. Также не стоит забывать про важные документы — паспорт, полис.

"Непосредственно перед госпитализацией в лечебное заведение нужно положить денежные средства — минимум наличных средств, основная сумма лучше пусть будет на банковской карте — мобильный телефон и зарядное устройство к нему для связи с родственниками и друзьями", — советуют эксперты.

 

Темы мчс внии гочс коронавирус госпитализация
Новости Все >
Коронавирус у диабетиков протекает особо сложно
Попова рассказала, что для испытания вакцины обычные мыши не подходят
"АвтоВАЗ" пообещал покупателям скидки на автомобили LADA
Денис Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Умер юрист из сериала "Клиника" Сэм Ллойд
Сотникова рассказала, что хочет завести детей
Попова: до марта в России не было коронавируса
Неизвестный вломился в МФЦ в Зюзино
Собянин: коронавирус в России распространяется по европейскому сценарию
Ученые заявили о новом возможном пути передачи коронавируса
Последние материалы
Ученые заявили о новом возможном пути передачи коронавируса
Власти Москвы могут ограничить выдачу спецпропусков
Из Шанхая во Владивосток летят 48 человек
9,6 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки
Россиянам с COVID-19 посоветовали брать в больницу больше гаджетов
На YouTube появятся 500 фильмов Киностудии имени Горького
На фильм о летчике-истребителе Литвяк собрано пять миллионов рублей
Актриса Татьяна Васильева ушла из больницы и будет лечиться дома
Собянин рассказал, на что будут потрачены собранные штрафы
В понедельник над Москвой пролетят военные самолеты
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Правительство
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Евросоюз
Александр Рар: Меркель сделала "интересное заявление" о санкциях против РФ
Любовь Степушова Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Николай Платошкин о 150-летии со дня рождения Ленина
"Шестая" колонна России гораздо влиятельней и опасней "пятой"
Александр Рар: Меркель сделала "интересное заявление" о санкциях против РФ
Жительница США: американцев не волнует, откуда взялся вирус
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Николай Платошкин о 150-летии со дня рождения Ленина
Песков: власти поддержат всех без исключения
В МЧС назвали необходимые при госпитализации вещи
Почему разваливается атомная энергетика Украины
В Японии открыли новый способ лечения шизофрении
Николай Платошкин о 150-летии со дня рождения Ленина
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Депутат Госдумы: наша задача – выйти на плато
Почему разваливается атомная энергетика Украины
Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой
Сергей Марков: коронавирус у Мишустина - это не ЧП
В Японии открыли новый способ лечения шизофрении
Песков: власти поддержат всех без исключения
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ