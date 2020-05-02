Россиянам с COVID-19 посоветовали брать в больницу больше гаджетов

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России назвали список вещей, которые стоит взять в больницу россиянам с COVID-19. Об этом пишет "ТАСС".

Так, специалисты советуют собрать все необходимое заранее, поскольку состояние больного коронавирусом может ухудшиться в любой момент. Взять с собой можно ноутбук, электронную книгу, планшет и прочие гаджеты вместе с зарядками. Также не стоит забывать про важные документы — паспорт, полис.