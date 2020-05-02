Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России назвали список вещей, которые стоит взять в больницу россиянам с COVID-19. Об этом пишет "ТАСС".
Так, специалисты советуют собрать все необходимое заранее, поскольку состояние больного коронавирусом может ухудшиться в любой момент. Взять с собой можно ноутбук, электронную книгу, планшет и прочие гаджеты вместе с зарядками. Также не стоит забывать про важные документы — паспорт, полис.
"Непосредственно перед госпитализацией в лечебное заведение нужно положить денежные средства — минимум наличных средств, основная сумма лучше пусть будет на банковской карте — мобильный телефон и зарядное устройство к нему для связи с родственниками и друзьями", — советуют эксперты.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.