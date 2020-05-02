Врач объяснила разное протекание коронавируса у мужчин и женщин

Последние наблюдения медиков показывают, что мужчины значительно тяжелее переносят заражение коронавирусом, чем женщины. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Алла Минурова.

Медик напомнила, что COVID-19 обычно провоцирует гипоксию, которая характеризуется снижением насыщенности крови кислородом. Это состояние наносит ущерб все органам и системам человека.

Минурова напомнила, что женщины лучше переносят гипоксию.