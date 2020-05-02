Последние наблюдения медиков показывают, что мужчины значительно тяжелее переносят заражение коронавирусом, чем женщины. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Алла Минурова.
Медик напомнила, что COVID-19 обычно провоцирует гипоксию, которая характеризуется снижением насыщенности крови кислородом. Это состояние наносит ущерб все органам и системам человека.
Минурова напомнила, что женщины лучше переносят гипоксию.
"Науке это известно, и при любых заболеваниях, которые связаны с острой гипоксией и серьезными проявлениями, женщины выживают лучше, чем мужчины", — пояснила врач.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.