Аллергики не входят в группу риска по заражению коронавирусом

Ранее СМИ распространяли информацию о том, что аллергикам нужно особо внимательно относится к рекомендациям и соблюдать режим самоизоляции из-за повышенного риска заражения коронавирусом.

Однако в Роспотребнадзоре эту теорию опровергли. В ведомстве заявили, что наличие аллергии никак не влияет на риски заражения COVID-19. Такое заключение сделали московские ученые.

Повышенный риск заражения может наблюдаться только у тех, кто страдает астмой или другими хроническими заболеваниями.