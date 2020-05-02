Ранее СМИ распространяли информацию о том, что аллергикам нужно особо внимательно относится к рекомендациям и соблюдать режим самоизоляции из-за повышенного риска заражения коронавирусом.
Однако в Роспотребнадзоре эту теорию опровергли. В ведомстве заявили, что наличие аллергии никак не влияет на риски заражения COVID-19. Такое заключение сделали московские ученые.
Повышенный риск заражения может наблюдаться только у тех, кто страдает астмой или другими хроническими заболеваниями.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.