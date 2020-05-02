Сотрудники МЧС рассказали о минимальном наборе вещей, которые должен иметь заболевший при госпитализации. Специалисты рекомендовали приготовить необходимые предметы при ухудшении самочувствия.
"Непосредственно перед госпитализацией в лечебное заведение нужно положить денежные средства — минимум наличных средств, основная сумма лучше пусть будет на банковской карте — мобильный телефон и зарядное устройство к нему … а также другие устройства и зарядки к ним", — рекомендуют спасатели.
Также в МЧС посоветовали заблаговременно сложить все нужные предметы в отдельную сумку. Туда необходимо положить документы, средства личной гигиены, сменную одежду, лекарства от хронических заболеваний, личный комплект посуды и прочие необходимые мелочи.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.