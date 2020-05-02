В МЧС назвали необходимые при госпитализации вещи

Сотрудники МЧС рассказали о минимальном наборе вещей, которые должен иметь заболевший при госпитализации. Специалисты рекомендовали приготовить необходимые предметы при ухудшении самочувствия.

"Непосредственно перед госпитализацией в лечебное заведение нужно положить денежные средства — минимум наличных средств, основная сумма лучше пусть будет на банковской карте — мобильный телефон и зарядное устройство к нему … а также другие устройства и зарядки к ним", — рекомендуют спасатели.

Также в МЧС посоветовали заблаговременно сложить все нужные предметы в отдельную сумку. Туда необходимо положить документы, средства личной гигиены, сменную одежду, лекарства от хронических заболеваний, личный комплект посуды и прочие необходимые мелочи.